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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
VPS الاستضافة
TradoxVPS
TradoxVPS هي شركة متخصصة في استضافة خوادم التداول، تركز على تحسين الاتصال بين منصتك ووسيطك تحسينًا قابلًا للقياس. وتوفر الشركة أدوات لقياس زمن الاستجابة ووقت التشغيل لديها. وتقع خوادمها فعليًا في المراكز الأكثر استخدامًا للبنية التحتية للوسطاء (شيكاغو، لندن، أمستردام، دبلن). وحتى خططها الاقتصادية توفر هاردوير عالي المواصفات، مما يضمن التشغيل السريع لعدة منصات تداول.
خوادم في
الولايات المتحدة
المملكة المتحدة
هولندا
ايرلندا
سعر الحزمة الأساسية
$39
النطاق الترددي الشهري
∞
الاكسبرتات المقدمة
يعمل على الانترنت منذ
2025
خيارات الدفع
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Paxos Standard (PAX)
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