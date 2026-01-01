VPS الاستضافة

TradoxVPS هي شركة متخصصة في استضافة خوادم التداول، تركز على تحسين الاتصال بين منصتك ووسيطك تحسينًا قابلًا للقياس. وتوفر الشركة أدوات لقياس زمن الاستجابة ووقت التشغيل لديها. وتقع خوادمها فعليًا في المراكز الأكثر استخدامًا للبنية التحتية للوسطاء (شيكاغو، لندن، أمستردام، دبلن). وحتى خططها الاقتصادية توفر هاردوير عالي المواصفات، مما يضمن التشغيل السريع لعدة منصات تداول.