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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
VPS الاستضافة
FFxF
FFxF هي شركة استضافة KVM يقع مقرها في مونتريال بكندا، وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الاستضافة، بما في ذلك خوادم ويندوز القادرة على تشغيل ميتاتريدر أو أي منصة تداول أخرى. وأدنى خططها ميسورة التكلفة إلى حد كبير، ويمكن شراء بعض الإضافات لاحقًا كخدمات إضافية. وتفتخر الشركة بفريق الدعم البشري لديها وبإمكانية الحصول على مساعدة في تثبيت منصة التداول المفضلة لديك.
خوادم في
كندا
سعر الحزمة الأساسية
C$8.5
النطاق الترددي الشهري
1,000 GB
الاكسبرتات المقدمة
يعمل على الانترنت منذ
2026
خيارات الدفع
بطاقات الائتمان/الخصم
ميتاتريدر مثبت مسبقا
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تجريبي
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