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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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VPS الاستضافة

FFxF

FFxF هي شركة استضافة KVM يقع مقرها في مونتريال بكندا، وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الاستضافة، بما في ذلك خوادم ويندوز القادرة على تشغيل ميتاتريدر أو أي منصة تداول أخرى. وأدنى خططها ميسورة التكلفة إلى حد كبير، ويمكن شراء بعض الإضافات لاحقًا كخدمات إضافية. وتفتخر الشركة بفريق الدعم البشري لديها وبإمكانية الحصول على مساعدة في تثبيت منصة التداول المفضلة لديك.
تقييم VPS
FFxF
لم يتم تقييمه
1 مراجعة مؤهلة
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خوادم في
كندا
كندا
سعر الحزمة الأساسية
C$8.5
النطاق الترددي الشهري
1,000 GB
الاكسبرتات المقدمة
يعمل على الانترنت منذ
2026
خيارات الدفع
بطاقات الائتمان/الخصم
ميتاتريدر مثبت مسبقا
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تجريبي
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