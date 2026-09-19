VPS الاستضافة

FFxF هي شركة استضافة KVM يقع مقرها في مونتريال بكندا، وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الاستضافة، بما في ذلك خوادم ويندوز القادرة على تشغيل ميتاتريدر أو أي منصة تداول أخرى. وأدنى خططها ميسورة التكلفة إلى حد كبير، ويمكن شراء بعض الإضافات لاحقًا كخدمات إضافية. وتفتخر الشركة بفريق الدعم البشري لديها وبإمكانية الحصول على مساعدة في تثبيت منصة التداول المفضلة لديك.